Orages, grêle, canicule : 26 départements placés en vigilance orange

Des milliers de foyers étaient toujours privés d'électricité mardi en fin d'après-midi dans le sud-ouest, placé en vigilance orange orages, avec des restrictions en Gironde et en Charente pour la fête de la Musique. A 16h00, 5000 clients en Gironde et 4000 en Dordogne étaient toujours coupés du réseau électrique, selon Enedis, après les violents orages de grêle et les rafales qui ont touché lundi soir le nord de la Gironde, les deux Charentes, la Dordogne ainsi qu'une partie du Béarn.

Météo-France a placé pour la soirée de mardi 25 départements en vigilance orange "orages", dont ceux touchés lundi soir, en raison d'un "risque d'orages forts", mais "d'une intensité moindre" que la veille.