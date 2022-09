Orages, grêles et pluies : quelle météo pour ce vendredi 2 septembre ?

Les perturbations orageuses devraient marquer l’ensemble du pays, ce vendredi 2 septembre, selon les dernières prévisions de Météo-France. En début de journée, les orages seront concentrés entre la Normandie, l’Ile-de-France et la région Centre-val-de-Loire, mais il y aura aussi des averses et orages au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, l’ouest de l'Occitanie et les Hauts-de-France.

Au fil des heures, le risque orageux va s'étendre vers l'est du pays, avec des orages qui donneront par endroits une activité électrique intense et de fortes pluies. En milieu de journée, les orages vont se renforcer entre la Bourgogne-Franche-Comté et la Méditerranée. Les orages risquent d’être extrêmement violents dans la vallée du Rhône et ils seront accompagnés de grêle, d’une forte activité électrique ainsi qu’une forte précipitation.