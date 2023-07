Grêlons, rafales de vent, impacts de foudre... Les chiffres impressionnants des orages

Selon Keraunos, l'observatoire français des tornades et des orages violents, 38.008 éclairs et impacts de foudre ont été détectés en France métropolitaine au cours de cet épisode orageux. Près de 28.000 d'entre eux ont été enregistrés entre 17h et 21h. La Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté, a été le département le plus sévèrement touché (6320 éclairs et impacts de foudre, dont 3286 entre 18h et 19h, à une fréquence de 54 éclairs et impacts de foudre par minute). En moins de 24 heures, entre mardi 10h et mercredi 6h, plus de 43.000 éclairs et impacts de foudre ont frappé l'Hexagone.

Dans le Haut-Rhin, où les pompiers ont effectué environ 210 interventions (chutes de branches ou d'objets sur les chaussées...), quelque 1400 foyers étaient toujours privés d'électricité mercredi matin, selon la préfecture.

À hauteur de Sierentz, un TGV en provenance de Mulhouse et à destination de Zurich a été arrêté sur les voies mardi soir, avec 355 passagers à bord. Ils ont été pris en charge par la protection civile, missionnée par la SNCF, selon la préfecture.