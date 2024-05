Orages en Île-de-France : les parcs et jardins fermés à Paris

Météo-France a confirmé qu'une dégradation orageuse allait toucher Île-de-France. La mairie de Paris a décidé de fermer ses espaces verts ce dimanche. D'autres villes franciliennes ont pris les mêmes mesures.

Fini le beau temps. Les Franciliens vont devoir ressortir les parapluies. En raison d'une dégradation orageuse confirmée par Météo-France, la mairie de Paris a annoncé la fermeture des parcs, jardins et cimetière à partir de 16h30 ce dimanche 12 mai. Aucune date de réouverture n’a encore été indiquée.

"Des orages généreront de fortes précipitations en peu de temps. Les cumuls en 1 et 24 heures peuvent localement être très importants", précise la mairie de Paris sur son site. "Les averses les plus fortes peuvent s'accompagner de rafales pour la plupart entre 60 et 70 km/h, voire 80 km/h. Une forte activité électrique est attendue".

Il est recommandé de limiter ses déplacements, de ne pas circuler sous les arbres et d'éviter les promenades dans les bois de Boulogne et de Vincennes. La ville d'Alfortville (Val-de-Marne) a pris les mêmes mesures. Celle d’Ivry demande également à ses habitants d’être "vigilants et de limiter [leurs] déplacements".