Orages : les images de la foudre qui a frappé Paris dimanche soir

Parmi les photos que l’on trouve sur les réseaux, celles de la tour Eiffel figurent parmi les plus spectaculaires. En effet, c’est le monument parisien le plus photographié lors d’un orage, car c’est une cible facile pour la foudre. De par sa hauteur et son manteau de fer considéré comme matière très conductrice, elle est adorée des orages parisiens. Mais depuis sa construction, elle est équipée de 4 paratonnerres à son sommet permettant de disperser l’électricité.