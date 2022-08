Orages meurtriers en Corse : des bouées météorologiques pour tenter de mieux prévenir les tempêtes

En visite sur l'île jeudi, après avoir visité les lieux les plus touchés par ces orages meurtriers, à l'instar de Girolata (Corse-du-Sud) et Calvi (Haute-Corse), Hervé Berville a estimé qu'il fallait "s'adapter aux conséquences du changement climatique, mieux prévenir pour mieux protéger la population". Les bouées devraient être installées en mer à la mi-2023, a précisé le secrétaire d'État, le temps de les construire. Elles seront réparties en concertation avec des scientifiques et des acteurs de la mer "ni trop près, ni trop loin des côtes corses".

Ces dispositifs permettent la mesure de paramètres météorologiques et océanographiques : pression atmosphérique, vitesse et direction du vent, température de l'air et de la mer, humidité de l'air ainsi que la période, la hauteur et la direction des vagues. Ils sont d'autant plus importants en Méditerranée que les phénomènes météorologiques extrêmes pourraient se multiplier dans les années à venir, et les violentes tempêtes - comme les medicanes - être plus fréquentes.