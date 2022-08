Orages mortels en Corse : Météo-France invoque une situation "extrême" et "difficilement prévisible"

L'organisme de prévisions aura mis plus de 2 heures 30 à activer l'alerte. Après les violents orages qui ont fait plusieurs morts en Corse, Météo-France s'est défendu ce jeudi 18 août de ne pas avoir activé en avance la vigilance orange, concédant avoir été "surpris" par une situation "exceptionnelle", "difficilement prévisible" par ses modèles numériques.

Dans son bulletin de 6h jeudi, l'île était encore en vigilance jaune ("soyez attentif"), Météo-France annonçant "de puissants orages (...) en mer à proximité de la Corse, avec de fortes rafales", qui pourront "très temporairement affecter les côtes ouest et nord". Ce n'est qu'à 8h35, en observant le décalage de l'orage dans les terres et l'intensité "extrême" des rafales, que les deux départements ont basculé en vigilance orange, signifiant : "soyez vigilant".

La vitesse des vents, ayant atteint plus de 200 km/h par endroits, tuant six personnes et en blessant au moins 20, dont 4 grièvement, n'avait "jamais été observée auparavant", a reconnu Christophe Morel, responsable de la permanence prévisions, lors d'un point presse.