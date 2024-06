Des épisodes orageux sont attendus en fin de journée dans plusieurs régions de France ce lundi 17 juin. La Bourgogne et l'Auvergne devraient être les premières touchées, suivies par l'Aquitaine et le Centre. Des intempéries liées à une "goutte froide" traverse la France cette semaine.

L’été se fait (encore) attendre. De violents orages, parfois accompagnés de chutes de grêle, sont attendus dans plusieurs régions en ce début de semaine, prévoit Météo France. Une "goutte froide" va traverser le pays cette semaine, provoquant des perturbations météorologiques importantes.

À partir du milieu d'après-midi, le temps devrait tourner à l'orage aux abords de l'Auvergne, annonce l’observatoire Keraunos dans son bulletin du lundi 17 juin. Ces premiers orages devraient rapidement gagner en intensité, tout en se propageant en direction du Rhône et de la Bourgogne, indique l'institut météorologique.

Localement, cela pourrait se traduire par de violentes chutes de grêle, ainsi que de fortes pluies, associées à des rafales de vent parfois proches de 90 km/h, selon les dernières prévisions. L'activité orageuse devrait décliner en fin de soirée sur ces régions.

D'autres orages prendront alors le relais vers minuit entre la Gironde et la Charente-Maritime. En deuxième partie de nuit, ils progresseront en direction du Centre, tout en produisant une activité électrique intense, de fortes pluies et des rafales de vent parfois proches de 100 km/h localement. Des chutes de grêle parfois fortes pourront aussi accompagner ces systèmes orageux.

Et dans les autres régions ?

Ailleurs sur le territoire, le risque d'orages sera relativement faible. Un temps perturbé va se maintenir tout au long de l’après-midi de la Bretagne à l'Ile-de-France et à la Lorraine, sous forme d'orages isolés et brefs, selon les dernières prévisions. D'autres orages pourront également se former dans la nuit de mardi à mercredi des Pays de la Loire à l'Ile-de-France.