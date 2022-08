Orages : Météo-France est-elle contrainte de travailler avec des moyens de plus en plus réduits ?

Dans ce rapport, Vincent Capo-Canellas prévient pourtant : "La capacité de Météo-France à mieux prévoir, plus tôt et de façon plus fine, les phénomènes météorologiques dangereux (…) doit en grande partie guider les orientations stratégiques de l’établissement, mais aussi les décisions prises par l’État à son endroit". Le texte affirme que "pour prévenir les risques accrus liés aux phénomènes météorologiques extrêmes, il est essentiel de veiller à ce que l’opérateur soit en mesure de jouer tout son rôle".

Autrement dit, le système d’alerte pourrait être fragilisé par toutes ces coupes budgétaires depuis dix ans. Et cela a eu d’autres conséquences, plus annexes, comme la décision, début 2022, d’en finir avec la contribution de bénévoles, qui étaient de plus en plus difficiles à dénicher. Et qui ont été remplacés par des systèmes automatisés. Contactée, Météo-France s’est dit "pas habilitée" à commenter le budget qui lui est alloué.