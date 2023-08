Orages : qu'est-ce qu'un arcus, ce gros nuage souvent annonciateur de phénomènes violents ?

Ce phénomène peut survenir l'été dans n'importe quelle région française. C'est l'ampleur de l'épisode orageux qui s'avance sur une région qui va créer les conditions ou non de la formation d'un arcus. "Par exemple, lorsqu’il y a des petits orages en montagne durant l'été, il s'agit d'un phénomène plus diffus, aucun arcus ne se forme alors, souligne Guillaume Woznica. C'est vraiment quelque chose qui est propre aux cellules orageuses imposantes et organisées, comme on a pu en voir en Normandie ce jeudi." En clair : plus l'orage est violent, plus l'ampleur de l'arcus sera important.