Orages violents dans l'Eure : près de 3000 foyers privés d'électricité

Au total, 64 interventions ont été réalisées par les sapeurs-pompiers. L’événement a nécessité le relogement de cinq adultes et cinq enfants. Aucun blessé n’est à déplorer, toujours selon le communiqué. Les vents et la grêle ont occasionné des dégâts localisés, notamment dans le secteur de Beuzeville et Pont-Audemer.

Ce lundi, la Normandie reste en vigilance jaune. Enedis, mobilisé pour les travaux de remise en état de l'approvisionnement électrique, a rappelé plusieurs consignes de sécurité à respecter en cas d’incident sur le réseau électrique, demandant notamment de ne pas toucher d'éventuels fils tombés à terre.