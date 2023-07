"Paris à 50°C" : à quoi va ressembler l'exercice grandeur nature bientôt organisé dans la capitale ?

Selon la ville, cet exercice se déroulera en deux temps. Le 13 octobre, des habitants des arrondissements des 19e et 13e arrondissements, des résidents d'Ehpad, des élèves de primaire et des collégiens, tout comme la préfecture de police de Paris, les associations de protection civile, les opérateurs de réseaux ou encore la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, seront associés pour un "jeu de rôle en conditions quasi réelles". Les différents participants devront réagir dans le cadre d'un scénario "de canicule d’une longueur et d’une intensité inédite, avec un dôme de chaleur à 50°C".

Quatre jours plus tard, une autre partie de l'exercice se déroulera dans la salle de crise de la mairie de Paris. "Il permettra de tester la capacité de la Ville et de ses partenaires à faire face à un dôme de chaleur à l’échelle du territoire parisien et à déployer des dispositifs à la hauteur de la situation", selon la municipalité.

Le retour d'expérience de cet exercice doit ensuite nourrir la "stratégie de résilience" que la mairie de la capitale compte élaborer et qui doit être présentée en Conseil au printemps suivant. "Il s’agira de faire évoluer les politiques publiques parisiennes de manière à être mieux préparés collectivement aux canicules intenses", a indiqué la municipalité ce lundi 24 juillet.