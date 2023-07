Pluies abondantes : des précipitations record enregistrées en région parisienne

Des pluies abondantes qui ont frôlé des records. Les précipitations qui se sont abattues vendredi sur Paris et la région parisienne s'inscrivent parmi les neuf plus fortes enregistrées au cours des quarante dernières années, selon un bulletin de Météo France publié samedi matin.

D'après l'institut météorologique, un cumul de 48.1 mm a été enregistré sur la journée à Paris-Monsouris, soit le plus élevé depuis le 11 juin 2018, et l'un des neuf occurrences supérieures à 48 mm relevées depuis quarante ans, tous ces records ayant été enregistrés entre la fin mai et la fin août.