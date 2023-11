Vigilance rouge dans le Pas-de-Calais : quelles précautions faut-il prendre ?

Face aux crues et aux très fortes précipitations pouvant provoquer des inondations, il est recommandé de s'éloigner des cours d'eau, des points bas et des ponts pour rejoindre les endroits les plus hauts possible. Des cumuls très importants de précipitations sur de courtes durées peuvent provoquer localement des crues torrentielles, pouvant emporter les promeneurs aux alentours.

Le mieux est donc de rester chez soi. C'est notamment pour cette raison que des écoles ont été fermées préventivement dans le Pas-de-Calais. Il est d'ailleurs déconseillé d'utiliser sa voiture. En cas de montée des eaux, les autorités appellent à se réfugier en étage, et en dernier recours sur le toit. A contrario, il ne faut surtout pas descendre au sous-sol. Les habitants des zones sous vigilance sont également appelés à s'informer régulièrement à propos de la situation et d'évacuer uniquement sur ordre des autorités.

En amont de l'événement, il est par ailleurs recommandé de préparer un kit d'urgence qu'il sera possible d'utiliser en cas de coupures de courant ou d'évacuation. Il vaut mieux prévoir des moyens d'éclairage de secours et une réserve d'eau potable, de nourriture et de médicaments en cas de traitement. Les sapeurs-pompiers de France préconisent par ailleurs de mettre à l'abri tous ses papiers importants, que ce soit le permis de conduire, sa carte d'identité, ses contrats d'assurance ou les factures importantes.