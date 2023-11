Crues "exceptionnelles" dans le Pas-de-Calais : que s'est-il passé en 2002, dernier record historique ?

Cet épisode inédit n'a pas quitté les esprits ces vingt dernières années. En témoignent les comparaisons et récits d'habitants et d'élus relayés depuis ce lundi 6 novembre. Sur les réseaux sociaux, la police municipale de Blendecques souligne ainsi que la commune "est confrontée à une crue exceptionnelle, dépassant nettement celle de 2002".

"En 2002, on s’était dit que c’était exceptionnel. On ne pensait plus revivre ça avec tous les travaux et les investissements. Reprendre une deuxième salve, ça fait très mal", a notamment réagi auprès de France 3 régions Vincent Macquignon, adjoint au maire de Blendecques. "Je pense qu’on va subir plus qu’en 2002, poursuit l'élu. Malgré les efforts des travaux, ça ne suffit pas. Avant de conclure. L’eau, on ne l’arrête pas", poursuit-il. Une habitante abonde : "Personne n’a oublié. Ici, c’était Venise".