"Il a sauvé la vie de mon troupeau" : l'angoisse des agriculteurs après une semaine d'inondations

De très nombreux agriculteurs subissent les conséquences catastrophiques des inondations dans le Pas-de-Calais. Certains ont perdu leurs cheptels, d'autres leurs récoltes. Comment les agriculteurs affrontent-ils cette épreuve depuis une semaine ?

Les jours passent à mesure que l'angoisse monte. L'une de nos équipes du 20H de TF1 avait rencontré Francis Tardieu, un agriculteur, il y a une semaine. Aujourd'hui, sa ferme est toujours inondée. Sa salle de traite ne pourra plus être utilisée. "Ce robot, qui vaut 200.000 euros, en amortissant sur une dizaine d'années, voire une quinzaine... Ça veut dire que ça va être compliqué", explique très ému le professionnel.

Basé à Frencq (Pas-de-Calais), il venait de fêter les 100 ans de cette exploitation familiale. L'homme était sur le point de la céder à deux jeunes éleveurs. "Là, tout s'arrête, tout est remis en cause. Je vais toucher ma retraite au mois de novembre, mais je vais devoir continuer", explique-t-il.

"Il m'a sauvé la vie, il a sauvé la vie de mon troupeau"

L'inquiétude est la plus totale pour l'avenir de son exploitation. Aujourd'hui, ses étables sont vides. Mais grâce à un élan de solidarité, ses vaches sont ont pu être mises à l'abri. Elles ont été recueillies par Martial, un éleveur à Haravesnes (Pas-de-Calais), à 40 km de là. "C'est un métier de passion, on tient à nos animaux, et on n'a pas envie de les voir mourir", précise-t-il. "Il m'a sauvé la vie, il a sauvé la vie de mon troupeau. Un grand merci", sourit, au bord des larmes, Francis Tardieu.

Comme les agriculteurs, les éleveurs sont aussi très touchés par les pluies torrentielles. Dans le Pas-de-Calais, les champs désormais inondés d'Etienne Blaevoet, à Offekerque, empêchent le passage des tracteurs. La récolte des betteraves est donc à l'arrêt. "Le risque, c'est qu'on va arriver au mois de décembre, avec du gel... L'année passée, chez nos voisins belges, les betteraves ont gelé au sol, car ils ne pouvaient pas les récolter. Sur les dix hectares de surface ici, ça représente 45.000 euros de chiffre d'affaires qui serait en perte", estime le professionnel.

Des cultures de betteraves, de choux-fleurs, de chicorée... Dans le département, les averses ont abîmé les exploitations de plus d'un millier d'agriculteurs.