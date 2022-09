Tornade ou trombe marine : quel est ce phénomène qui a touché Oléron mercredi ?

En moyenne, entre 40 et 50 tornades se produisent chaque année en France. Avec le réchauffement climatique, ce nombre n’a pas augmenté. Toutefois, avec le développement des smartphones et des réseaux sociaux, celles qui passaient inaperçues autrefois sont aujourd’hui recensées. La grande majorité d'entre elles sont de faibles intensités (EF0 ou EF1) et de faible envergure. Les régions les plus concernées par ce phénomène local au pouvoir dévastateur s'étirent de la Normandie au Nord-Pas-de-Calais, de la Vendée aux Charentes, du Roussillon au Languedoc et dans le Var.

La dernière tornade majeure remonte à la soirée du 3 août 2008 et a ravagé plusieurs communes du Nord. Parmi lesquelles, Hautmont a été la plus touchée avec la mort de 3 habitants et des dégâts majeurs. Il s'agissait d'une tornade de catégorie EF4 avec des vents estimés à 300 km/h. Dans les prochains jours, la masse d’air va demeurer très instable. Ainsi, d’autres phénomènes tourbillonnaires pourront être ponctuellement observés, en particulier dans l’ouest et le sud du pays, sans atteindre toutefois la violence de celle d’Hautmont, fort heureusement…