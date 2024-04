Un nouveau nuage de sable du Sahara va toucher le sud du pays dès dimanche

Trois semaines après le dernier, un nouveau nuage de sable du Sahara est attendu à partir de ce dimanche 28 avril en France. Il avait particulièrement touché cette semaine la ville d'Athènes, en Grèce. Ce phénomène est, depuis ces trois dernières années, de plus en plus fréquent.

À partir de ce dimanche 28 avril en France, le ciel virera à l'orange. Un nouveau nuage de sable pourrait recouvrir une partie de l'Hexagone. "Le sud et l’est" de la France "devraient être concernés avec un pic en début de semaine prochaine pour la toute fin avril", anticipe le météorologiste Guillaume Séchet sur X, s’appuyant sur l’outil de prévision Skiron. Dimanche après-midi, cette masse d’air chargée de sable devrait d’abord arriver sur la Corse, puis s’étendre sur l’ensemble de la Côte d’Azur et des Alpes.

En France, le dernier nuage de sable du Sahara remonte à il y a trois semaines, au week-end du 6-7 avril. Ce phénomène, assez fréquent ces trois dernières années, arrive jusqu'en France en cas de tempête de sable dans le Sahara. Le vent de secteur sud porte avec lui le sable du Sahara jusqu'au territoire français et d'importantes quantités de ce matériau vont à nouveau circuler dans la masse d'air. Ainsi, le ciel change, le temps de cet épisode sableux, de couleur et vire au ocre-orange. En cas de pluie, les précipitations et les particules se mélangent et créent des dépôts grisâtres.

Les particules qui planent dans l'air font aussi baisser la température, car elles atténuent les rayons du soleil. Pour autant, selon les prévisions de Météo-France, du lundi 29 avril au dimanche 5 mai, "les températures seront proches des moyennes de saison", écrit l'agence. Mardi 30 avril, jusqu'à 22°C sont attendus dans le sud-est du pays.

Limiter ses déplacements

Ce phénomène a été observé plus tôt cette semaine. D'impressionnantes images à Athènes ont circulé, où le ciel grec a tourné à l'orange. La Grèce avait déjà été frappée depuis fin mars par deux épisodes similaires. Cet évènement avait été accompagné le 1ᵉʳ avril par des températures particulièrement élevées pour la saison en Grèce, avec 30°C à Athènes et 31°C sur l'île proche d'Eubée et en Péloponnèse.

Des épisodes à surveiller en termes de pollution, car ils peuvent rendre l'air difficilement respirable pour de nombreuses personnes. Après le passage d'un nuage de sable du Sahara le 30 mars dernier, l'alerte pollution aux particules fines avait été déclenchée. Les préfectures de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et de l'Hérault avaient indiqué que "le seuil d’alerte" avait été dépassé.

"Le passage d'une masse d'air chargée en particules désertiques est observé sur une grande partie du littoral méditerranéen. Ces particules s'ajoutent aux embruns marins, formés par les conditions météorologiques très venteuses sur le littoral. Ces phénomènes naturels entraînent une hausse importante des concentrations de PM10 (< 10 μm)", avait précisé la préfecture de l'Hérault dans un communiqué.

Difficile néanmoins de lier ces particules fines, formées dans un nuage de sable, à des risques pour la santé. Cependant, Airparif, l'association chargée de veiller à la qualité de l'air en Île-de-France, rappelle sur son site que "les effets sur la santé sont dépendants de la taille des particules". Et de détailler : "Les particules fines, inférieures à 2.5 µm, impactent à long terme la santé cardiovasculaire. Les particules PM2.5 issues du trafic routier altèrent aussi la santé neurologique (performances cognitives) et la santé périnatale."

Durant ce type de phénomène, en particulier en cas de gêne respiratoire ou cardiaque, il est recommandé de limiter les émissions d'origine automobile et industrielle, de privilégier les modes de déplacement non polluants et les sorties brèves, et enfin de réduire les activités physiques et sportives intenses.