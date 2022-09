EN IMAGES - Philippines : les terribles dégâts provoqués par le puissant typhon Noru, qui a tué 6 personnes

Des routes encore bloquées par la montée des eaux, de la boue partout dans les maisons, 75.000 personnes évacuées et six morts, c'est le bilan, encore provisoire, du passage de l'impressionnant typhon Noru aux Philippines. Accompagné de vents de 195 km/h, il s'agit du typhon le plus puissant enregistré cette année dans le pays.

Les vents violents et les fortes pluies ont notamment touché l'île principale de Luçon, très peuplée. Le typhon est également arrivé autour de 17h30, heure locale dimanche dans la municipalité de Burdeos sur les îles Polillo, qui font partie de la province de Quezon.