PHOTOS - 65 départements en vigilance orange : les impressionnantes images des orages en France

"Pour la fin de l'après-midi et la soirée, des orages parfois violents vont continuer à se développer entre les Pays de Loire, la Normandie, l'Île-de-France, le Massif Central et le sud-ouest du pays. Ils gagneront ensuite la Bourgogne, la Lorraine, la Champagne, les Hauts de France et l'Alsace. Ils continueront à affecter le quart nord-est du pays une bonne partie de la nuit. Ces orages seront accompagnés de pluies intenses (localement 40 à 60 mm en peu de temps), de violentes rafales de vent et de chutes de grêle. Le risque de grosse grêle est important, en particulier sur le Sud-ouest et le Massif Central", annonce encore Météo France.

Des images très impressionnantes ont d'ores et déjà été observées d'un bout à l'autre du territoire. Depuis la fin d'après-midi, l'Île-de-France est particulièrement touchée par les intempéries, au point de menacer certains transports.