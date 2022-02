EN IMAGES - Tempête Eunice : de violentes vagues sur les côtes européennes, des vents jusqu'à 176 km/h en France

Du côté de la France, des rafales sont également attendues tout au long de la journée de vendredi, de l'ordre de 100 à 110 km/h dans l'intérieur des terres et 120 km/h sur la côte, sur le Cotentin, la Seine-Maritime et la Somme. Les rafales les plus violentes sont, elles, à prévoir au cours de l'après-midi sur le Pas-de-Calais et le Nord.

Pour l'heure, des rafales à 176 km/h ont été relevées après 14h au Cap Gris-Nez (Pas-de-Calais), à 152 km/h à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), qui bat son record pour un mois de février, et jusqu’à 130 km/h dans les terres du Nord et du Pas-de-Calais. À noter qu'une rafale à 118 km/h est survenue au sommet de la Tour Eiffel. À noter aussi qu'au Cap Gris-Nez, les 176 km/h enregistrés correspondent à un record absolu pour la région des Hauts-de-France.

À l'intérieur des terres, des rafales ont été relevées à 140 km/h à Lillers (Pas-de-Calais), à 139 km/h à Steenvoorde (Nord), ou encore à 123 km/h à l’aéroport de Lille-Lesquin (Nord).