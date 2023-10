Pluie-inondation et vagues-submersion : l'Ardèche et 6 autres départements en vigilance orange

Malgré une petite accalmie au niveau des pluies en journée de jeudi, la vigilance est également de mise dans les régions alpines et la Corse pour vendredi : 6 départements du quart sud-est ont été classés en vigilance orange dès vendredi 20 octobre. Les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence seront placées en alerte pluie-inondation, tandis que le Var, les Bouches-du-Rhône et la Corse-du-Sud présenteront des risques de vagues-submersion. Les Alpes-Maritimes cumuleront de leur côté une vigilance orange pour les deux risques. En cause, un épisode de précipitations et d'orages intenses, à surveiller en particulier à cause de "la fragilité de certaines vallées", et de "fortes vagues de secteur sud à sud-ouest", note le centre de prévisions.