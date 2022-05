Nouvel épisode de poussières de sable du Sahara : quels risques pour votre santé ?

Le risque, détaille l’OMM, dépend de la taille des poussières et de leur concentration. Les particules les plus grosses, qui ne peuvent pas être inhalées, provoquent "surtout des irritations de la peau et des yeux, ainsi que des conjonctivites et accroissent le risque d’infection oculaire". Lorsque les particules sont plus petites, inférieures à 10 micromètres, elles peuvent en revanche être inhalées et se déposer dans le nez, la bouche et les voies respiratoires. Elles peuvent alors provoquer des "affections respiratoires (asthme, trachéite, pneumonie, rhinite allergique, silicose etc.)"

Dans une étude parue en 2017, l’institut de Veille Sanitaire des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse (INVS) s’est également penché sur le phénomène des vents de sable et en a conclu que ces vents pouvaient "introduire dans l’atmosphère des micro-organismes et d’autres matériels microbiologiques, comme du pollen ou des champignons et moisissures". L’INVS rapporte ainsi que des champignons connus pour causer des réactions allergiques, des infections pulmonaires ou des infections cutanées chez l’être humain ont été retrouvés dans ces poussières.