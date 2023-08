Le Mexique et le sud-ouest des États-Unis menacés par l'ouragan Hilary

Hilary, qui a déjà touché la côte pacifique mexicaine et son centre touristique Acapulco, est désormais aussi redouté aux États-Unis. Sa progression pourrait se poursuivre vers le sud de la Californie et du Nevada en début de semaine prochaine, estime le NHC. Des États comme l'Arizona et l'Utah font également l'objet d'une vigilance.