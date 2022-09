Retour du soleil dans le sud, temps instable dans le nord-est : quelle météo pour ce jeudi 8 septembre ?

La moitié nord-ouest de l'hexagone conservera un temps plus instable. Le ciel sera chargé le matin, accompagné d'ondées plus fréquentes sur les départements côtiers de l'Atlantique et de la Manche. L'après-midi se poursuivra sous une alternance d'éclaircies et de passages nuageux menaçants, porteurs d'averses et parfois d'un coup de tonnerre.

Les giboulées seront plus soutenues et plus fréquemment orageuses de la Normandie à la frontière belge. Elles conduiront à d'importants cumuls d'eau des côtes normandes au Pas-de-Calais. Le vent de sud-ouest restera également sensible sur le nord-ouest de l'hexagone avec quelques rafales jusqu'à 70 km/h sur les côtes de Manche.