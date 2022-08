Météo : quel temps prévu pour ce lundi 22 août ?

Ces nuages et ces quelques pluies vont progresser vers le Bassin parisien et le Limousin dans le courant de l’après-midi. Quelques averses se déclencheront aussi sur le relief corse, tandis que du Grand Est à la Méditerranée, le soleil fait de la résistance. Dans le sud de la France, mistral et tramontane resteront sensibles dans leur domaine avec des rafales atteignant 60 à 70 km/h. Les minimales seront comprises entre 11 et 17 degrés sur la moitié nord, 16 à 20 degrés dans le sud, jusqu'à 18 à 23 degrés en Provence.