L'ouragan Danielle se dirige vers la France ? Des prévisions à prendre avec des pincettes

À son tour, Météo France a insisté sur le risque très incertain pour qu’un ouragan ne vienne frapper les terres espagnoles, et a minima les côtes françaises. Selon l'institut, "l’échéance est lointaine, incertitude très élevée et processus physiques en jeu très complexe, difficiles à modéliser". Des prévisions plus complètes et fiables sont attendues à partir du lundi 5 septembre.