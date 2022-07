Vague de chaleur ou canicule : à quelles températures s’attendre la semaine prochaine ?

Après une journée de jeudi partagée entre nuages et éclaircies dans la moitié nord, l’anticyclone se renforcera réellement à partir de vendredi. Ainsi, le ciel s’annonce dégagé sur tout le pays en fin de semaine et pour ce week-end marquant le début officiel des vacances d’été. De rares passages nuageux circuleront près de la frontière belge ou pourront se développer l’après-midi sur les reliefs. À noter aussi la persistance du vent en Méditerranée avec un mistral et une tramontane modérée, accentuant le risque d’incendies dans ces régions.

Après avoir été de saison en début de semaine, exception faite des départements méditerranéens, les températures seront en hausse dès vendredi. La barre des 30°C sera alors atteinte, voire dépassée dans les régions de l’ouest et jusqu’au littoral de la Grande Bleue. Ce week-end, les maximales seront généralement comprises entre 30 et 34°C de la Bretagne à l’Île-de-France et de la Normandie aux Charentes. Plus au sud, le seuil de très forte chaleur (35°C) sera atteint depuis l’Aquitaine jusqu’à la Provence.