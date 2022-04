Météo : Tarn et Haute-Garonne en vigilance orange pour vents violents

Au cours de la journée, le vent d'autan va se renforcer progressivement, atteignant 80 à 90 km/h du sud du Tarn au Lauragais, 80 km/h en région toulousaine. Lundi soir et dans la nuit, il deviendra encore plus fort, soufflant à ses valeurs maximales de "110 à 120 km/h sur le piémont de la Montagne Noire, le Pays castrais et le Lauragais, jusqu'à 100 km/h sur le Midi toulousain", précisent les services météorologiques. Le vent de sud sera également sensible en vallée du Rhône.