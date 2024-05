Orages : la journée de dimanche est "la plus foudroyée de 2024", selon Météo France

Près de 10.000 impacts de foudre ont été relevés dimanche par Météo France. Il s'agit de la journée "la plus foudroyée" de 2024. L'observatoire spécialisé Keraunos a recensé plus de 21.000 éclairs dans le ciel, surtout dans la Marne, l'Eure-et-Loire ou encore l'Aisne.

La France "foudroyée" comme rarement. Météo France a affirmé ce lundi que "près de 10.000 impacts de foudre" ont été recensés dimanche, faisant de cette journée "la plus foudroyée de 2024".

Selon le bulletin d'information de l'agence, certaines régions ont été particulièrement touchées. Notamment "la Bourgogne, la Champagne, le bassin parisien, la Normandie et les Hauts-de-France". La situation était encore plus mouvementée dans le ciel : l'observatoire Keraunos a recensé 21.973 éclairs, surtout dans la Marne (2239), en Eure-et-Loir (2002), dans l'Aisne (2001) et dans l'Eure (1938). À noter que les éclairs ne touchent pas le sol, contrairement à la foudre.

Preuve de l'intense activité orageuse, un avion a été foudroyé lors de son passage au-dessus de Paris. La scène a pu être immortalisée par un photographe amateur. Impressionnant, ce spectacle n'est cependant pas exceptionnel : les avions sont touchés par de tels impacts en moyenne toutes les 1000 heures de vol.

Sans surprise, la journée de dimanche a été accompagnée d'importantes pluies. En Haute-Marne, il est tombé en seulement une heure l'équivalent de trois semaines de pluie à Auberive (61,7mm). Idem à Saint-Loup-sur-Aujon (59,5mm). De fortes chutes de grêle ont aussi été observées à Paris et dans le reste de l’Île-de-France.