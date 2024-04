Des rafales jusqu'à 130 km/h et des risques d'inondations : à quoi s'attendre avec le passage de la tempête Pierrick ?

Le département du Finistère est placé ce lundi en vigilance orange pour risques de vents violents et vagues-submersion. Dans son dernier bulletin, Météo-France a élargi l'alerte à deux autres départements, à savoir l'Eure et la Seine-Maritime pour risque de crues. Ces mesures sont liées à la dépression Pierrick, qui se rapproche du nord de la pointe bretonne.

Ça va souffler fort ce lundi 8 avril en deuxième partie de journée dans le département du Finistère. La tempête Pierrick se dirige tout droit sur la pointe bretonne. Cette dépression, sans caractère exceptionnel, mais tardive pour la saison, va engendrer des vents violents dans le Finistère en début d'après-midi et jusqu'en soirée, puis circulera le long des côtes sud de l'Angleterre, entraînant un risque de vagues-submersion en entrée de Manche.

En conséquence, le Finistère est placé, à compter de 16h, en vigilance orange pour risques de vents violents et de submersion côtière, alors que les départements de la Seine-Maritime et de l’Eure sont placés en vigilance orange pour risques de crues.

Dès ce lundi après-midi, le vent va commencer à se renforcer sur le littoral du Finistère. Des rafales de 120 à 130 km/h sont attendues sur les îles et sur la côte au niveau des caps les plus exposés jusque dans la soirée. Des vents violents autour de 110 km/h sont prévues près des littoraux et sur le nord-ouest du Finistère. Ailleurs sur le département, les rafales seront de 90 à plus de 100 km/h, détaille Météo-France dans son dernier bulletin publié plus tôt dans la journée.

"Ces vents engendrent de fortes vagues de Sud-Ouest qui atteignent le littoral nord de la façade atlantique en fin de journée de lundi et sont particulièrement marquées sur l'ouest du Finistère", souligne l'institut de météorologie.

En raison du contexte de grandes marées, cette dépression est associée à un niveau marin élevé, indique l’institut de météorologie, d’où un risque important de submersion côtière, avec des coefficients de marée en hausse (109 à la pleine mer ce lundi 18 heures) et une surélévation du niveau de la mer due aux conditions atmosphériques, prévient l’institut de météorologie. Les vagues pourraient dépasser deux à trois mètres de haut sur la côte finistérienne.

"La conjonction de ces très fortes vagues et de ces niveaux d'eau élevés peut occasionner des submersions marines par franchissement de paquets de mer sur les zones exposées du littoral du Finistère lundi en fin de journée", souligne Météo-France. L'heure de pleine mer à Brest est prévue ce lundi à 17h50. Donc, soyez vigilants ! Dans une moindre mesure, le littoral du Morbihan, de la Loire-Atlantique et de la Vendée a été placé en vigilance jaune pour risques de vagues-submersion.

Après le Finistère, la tempête Pierrick se décalera ensuite vers l'est et donnera encore de fortes rafales sur le département des Côtes-d'Armor. Puis, elle concernera le département de la Manche dans la nuit de lundi à mardi, énumère l’institut de météorologie.

En plus du Finistère, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine et la Manche seront aussi placés en vigilance orange pour des risques de vagues-submersion à partir de 6 heures mardi. Une aggravation de la vigilance pour risques de vagues-submersion pour les départements de l'est de la Manche n'est pas exclue pour la marée haute de mardi après-midi.