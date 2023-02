La France n'a pas connu de pluie depuis 27 jours, du jamais vu en hiver

"Du jamais vu en hiver". La France n'a pas connu de pluie depuis le 21 janvier, soit 27 jours, a indiqué Météo-France ce vendredi, précisant qu'il s'agit d'un record, et d'une situation "jamais vue en hiver". Le dernier record s'établissait à 22 jours sans pluie et remonte à 1989. Cette situation devrait se poursuivre encore pendant plusieurs jours "avant un possible retour de la pluie sur certaines régions" dans le courant de la semaine prochaine.

Météo-France prévoit ainsi un déficit pluviométrique de l'ordre de 50% pour le mois de février. Entre le 1er et le 16 février, "le cumul des précipitations a atteint 2,7 mm contre 38 mm en moyenne" a précisé Simon Mittelberger, climatologue à Météo-France à l'AFP, alors que la normale s'établit à 68 mm de pluie lors d'un mois de février complet.