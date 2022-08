5 morts et plusieurs blessés : ce que l'on sait des violents orages qui ont touché la Corse

Selon le Sdis de Corse-du-sud une vingtaine d'interventions de pompiers étaient par ailleurs en cours jeudi matin avec de nombreuses "routes encombrées de branches". Les Chemins de fer de Corse faisaient état de fortes perturbations sur l'ensemble du réseau ferroviaire et 45.000 foyers seraient privés d'électricité.

À la mi-journée, la préfecture de la Haute-Corse faisait état d'un progressif retour à la normale du réseau routier et ferré. "Toutes les routes territoriales sont désormais ouvertes à la circulation, même si parfois la circulation se fait sur une seule voie", annonce la préfecture, expliquant par ailleurs que quelques retards avaient été enregistrés dans les aéroports, avec certains vols déroutés, "mais le trafic aérien est revenu à la normale à cette heure."

La préfecture a aussi déclaré qu'entre 60 et 70 opérations d'assistance et de sauvetage étaient en cours en mer autour de Piana, Coggia, Cargese et Ricanto. Des moyens maritimes (bateau et plongeurs) et aériens sont déployés. "Une grande majorité de ces opérations sont pour des échouements, des bateaux retournés ou en perdition, dont le mouillage a rompu", a précisé à l'AFP un porte-parole de la préfecture maritime, en déplorant "plusieurs blessés sur les bateaux" sans qu'il y ait "de pronostic vital engagé".