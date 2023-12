VIDÉO - Météo : quel temps ce dimanche 24 décembre ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

Le temps dimanche restera encore nuageux et perturbé au nord de la Loire, selon des prévisions de Météo-France. Sur les régions méditerranéennes, le mistral soufflera jusqu'à 60 à 80 km/h en rafales, avant de faiblir dans l'après-midi. Consultez le bulletin météo en vidéo.

Le temps dimanche restera encore nuageux et perturbé au nord de la Loire, selon des prévisions de Météo-France. Des Hauts de France jusqu'au Grand-Est et le nord de la Bourgogne Franche-Comté, le temps restera couvert et faiblement pluvieux durant une bonne partie de la journée. Mais de la Bretagne et la Normandie à l'Ile-de-France, après quelques pluies en matinée, l'après-midi sera plus calme sous un ciel encore bien encombré.

Un vent de sud-ouest se maintiendra toute la journée sur le Grand-Est et se renforcera près de la Manche, soufflant en rafales de 60 à 80 km/h, voire 80 à 90 km/h, localement 100 km/h sur le Nord-Pas-de-Calais. Ailleurs, des conditions plus calmes s'imposeront. Mais dans le Sud-Ouest, les brouillards matinaux seront nombreux, et les nuages souvent tenaces l'après-midi. Sur les Pyrénées et leur piémont ainsi que de l'arc méditerranéen jusqu'aux Alpes, les rares brouillards s'évaporeront rapidement et dès le matin le soleil brillera largement.

Sur la Corse, le ciel restera nuageux. Sur les régions méditerranéennes le vent sera encore assez fort en matinée, avec un mistral soufflant jusqu'à 60 à 80 km/h en rafales, puis faiblissant dans l'après-midi. Enfin des Pays de Loire au Centre-Val-de-Loire jusqu'à l'Auvergne Rhône-Alpes, après une matinée assez grise, de belles éclaircies se développeront l'après-midi.

Coté températures, les minimales iront de 6 à 11 degrés sur la majeure partie du pays, perdant parfois jusqu'à 2 à 7 degrés de l'Auvergne Rhône-Alpes jusqu'au sud de l'Aquitaine, l'Occitanie et PACA. Les maximales s'échelonneront de 8 à 13 degrés du Grand-Est jusqu'à Midi-Pyrénées et le nord de Rhône-Alpes, elles atteindront 11 à 14 degrés de la Bretagne et les Hauts de France jusqu'à l'Aquitaine, et 14 à 19 degrés du sud de Rhône-Alpes aux régions méditerranéennes.