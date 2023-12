VIDÉO - Météo : quel temps ce jeudi 21 décembre ? Découvrez les prévisions de Guillaume Woznica

Les précipitations sont de retour jeudi sur une large partie du territoire, selon les prévisions de Météo-France. Le département de la Charente-Maritime reste en vigilance orange pour crues. Consultez le bulletin météo en vidéo

Le temps sera souvent très nuageux et pluvieux jeudi sur une large partie du territoire, sauf dans le Sud où il sera ensoleillé mais venteux près de la Méditerranée, prévoit Météo-France. Le département de la Charente-Maritime reste placé en vigilance orange pour crues.

Sur le Sud-Est et la Corse, le temps sera généralement bien ensoleillé avec un mistral et une tramontane de 80 à 90 km/h en rafales, jusqu'à 100/120 km/h en soirée et la nuit suivante. Ce vent fort concernera également la Corse en fin de journée.

Du Sud-Ouest au Nord-Est et aux Alpes du nord, le temps sera le plus souvent très nuageux avec de bonnes pluies et des chutes de neige à partir de 1.200 m sur le relief de l'Est, 1.500 m sur les Alpes et 1.700 m sur les Pyrénées.

Sur le reste du pays, les nuages domineront et donneront des pluies plus faibles.

Sur la moitié nord, le vent de secteur ouest soufflera assez fort, surtout dans l'après-midi et la soirée avec des rafales de 50 à 70 km/h en général, jusqu'à 80/90 km/h de la Normandie aux Hauts de France.

Côté températures, de petites gelées seront possibles dans les vallées du Sud-Est. Ailleurs, les minimales iront de 1 à 6 degrés dans l'Est et de 5 à 11 degrés ailleurs, de l'intérieur vers les côtes. L'après-midi, il fera 7 à 12 degrés dans l'Est, 10 à 14 degrés ailleurs, jusqu'à 15 à 17 degrés près de la Méditerranée.