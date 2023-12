VIDÉO - Météo : quel temps ce lundi 18 décembre ? Découvrez les prévisions de Guillaume Woznica

Météo-France maintient le département de la Charente-Maritime en vigilance orange pour crues ce lundi 18 décembre. Le temps sera sec sur la majorité du territoire après dissipation des grisailles matinales. Consultez le bulletin météo de LCI en vidéo.

Le ciel va rester nuageux ce lundi 18 décembre sur le Nord-Ouest du pays, tandis que la grisaille matinale laissera la place au soleil ailleurs, la Charente-Maritime étant elle toujours en vigilance orange pour crue, prévoit Météo-France.

Une petite perturbation atlantique va apporter un ciel couvert le matin sur les régions bordant la Manche, et un vent de sud-ouest modéré. Il soufflera jusqu'à 60 km/h sur le littoral, pas plus de 40 à 50 km/h dans les terres. L'après-midi, la couverture nuageuse se déchirera mais les nuages resteront dominants. Les éventuelles petites pluies se limiteront au Nord et au Pas-de-Calais.

Sur le reste du pays, les conditions anticycloniques hivernales résisteront. La grisaille matinale sera à nouveau fréquente sur la moitié nord et le Sud-Ouest, avec des brouillards givrants parfois persistants notamment dans la vallée de la Garonne ou de la Saône, en plaine d'Alsace ou dans le Centre et la Bourgogne.

En montagne et sur le Sud-Est, le ciel sera dégagé toute la journée. Sur une moitié nord-ouest du pays en revanche, les brumes se dissiperont, mais le ciel restera nuageux en marge de la perturbation sur la Manche, les éclaircies seront timides.

Les températures minimales iront de -2 à +2 degrés en général en plaine, jusqu'à 6 à 8 en bord de mer. Les maximales varieront entre 5 et 9 degrés des Pays de la Loire au Centre, au Nord et Nord-Est, entre 8 et 12 le long de la Manche et en Bretagne, entre 10 et 15 au sud avec des pointes entre 16 et 18 près de la Grande Bleue.