VIDÉO - Météo : quel temps ce mardi 19 décembre ? Consultez les prévisions de Guillaume Woznica

Le temps mardi sera ensoleillé au sud-est, gris ailleurs, selon les prévisions de Météo-France. Consultez le bulletin météo en vidéo.

Le temps sera ensoleillé mardi sur le sud-est de la France mais gris et humide sur le reste du pays, selon Météo France qui rappelle que la Charente-Maritime demeure en vigilance orange crues.

La perturbation arrivée lundi par la Manche ne progresse que très lentement vers l'est et le sud, indique Météo France et de faibles précipitations éparses ou bruines circuleront au nord de la Loire le matin.

Ces bruines peuvent être verglacantes en début de matinée sur le nord de la Lorraine.

Brouillard givrant

Le vent de sud-ouest se maintiendra entre 50 et 70 km/h sur le littoral de la Manche où un front pluvieux plus actif se présentera dans l'après-midi avant de balayer la moitié nord et la Nouvelle Aquitaine en soirée et la nuit suivante. A l'avant de cette perturbation, le temps sera souvent gris le matin avec encore de fréquents brouillards givrants du Sud-Ouest au Nord-Est. Le ciel se couvrira doucement par l'ouest l'après-midi.

Sur le quart sud-est du pays et la Corse, un beau temps ensoleillé résistera. La tramontane atteindra jusqu'à 70 à 80 km/h en pointes en fin d'après-midi et jusqu'à 90/100 km/h en soirée.

Pour les températures, la nuit sera hivernale avec des minimales de l'ordre de -4 à +1 degrés sur le Sud-Ouest et sur une grande moitié est du pays. Sur le Nord-Ouest jusqu'aux Hauts-de-France, 4 à 9 degrés sont prévus, 1 à 3 degrés sur la région parisienne, la façade atlantique et les régions méditerranéennes. L'après-midi, les températures atteindront 12 à 18 degrés autour du bassin méditerranéen, 10 à 14 degrés de la Nouvelle-Aquitaine à la Manche, 7 à 10 ailleurs.