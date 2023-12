VIDÉO - Météo : quel temps ce mercredi 20 décembre ? Découvrez les prévisions

Le département de la Charente-Maritime est maintenu en vigilance orange crues par Météo-France ce mercredi 20 décembre 2023. Sur le reste du pays, le temps sera changeant. Consultez le bulletin météo en vidéo.

Le ciel va être changeant mercredi, entre passages pluvieux, nuages et quelques éclaircies, et le vent sera fort en Méditerranée, selon les prévisions de Météo France.

Le département de la Charente-Maritime restera placé en vigilance orange Crues.

En matinée, le temps sera couvert et parfois pluvieux du pied des Pyrénées à l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Franche-Comté, avec une limite pluie-neige entre 800 et 1.300 m du nord au sud, 600 m sur les Vosges et des précipitations généralement faibles. L'après-midi ces petites neiges persisteront sur les Alpes et surtout les Pyrénées.

Ailleurs les pluies deviendront très éparses. Sur les régions méditerranéennes, le soleil l'emportera toute la journée, au prix de forts vents, tramontane et mistral donnant des rafales à près de 90 à 100 km/h. Du Limousin à la Bourgogne, jusqu'à la Lorraine et Champagne-Ardennes, le ciel sera hésitant, les nuages assez présents le matin laisseront parfois passer quelques éclaircies.

Sur le Nord-Ouest et le Nord, les éclaircies seront plus larges le matin, avant que le ciel ne se charge à nouveau de la Normandie vers les Hauts de France en cours d'après-midi avec de petites pluies. Un vent d'ouest soufflera de 50 à 60 km/h en rafales sur les départements du littoral de la Manche.

Les températures minimales seront en légère hausse, variant de 1 à 5 degrés, 7 à 10 près des littoraux, hormis sur le relief, on retrouvera des gelées dans le Massif Central et l'intérieur de la Provence. Les maximales seront le plus souvent comprises entre 8 et 13 degrés, avec 6 à 9 degrés dans l'Est et entre 11 et 15 degrés près de la Méditerranée.