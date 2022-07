Canicule : des températures plus respirables, avant une nouvelle hausse ce week-end

Avec le renforcement des hautes pressions, un temps ensoleillé s’imposera sur tout le pays samedi. Quelques averses ou orages pourront également se développer en cours de journée sur les reliefs de l’Est. Mistral et tramontane seront de retour au fil des heures. Les températures maximales repasseront au-dessus des normales de saison avec rarement moins de 25°C dans l’extrême nord et jusqu’à 38°C dans le Languedoc.

Dimanche, la situation n’évoluera pas avec le maintien d’un temps généreusement ensoleillé dans toutes les régions. De rares coups de tonnerre pourront se développer l’après-midi sur les Alpes. Un nouveau pic de chaleur est attendu durant cette journée avec de 30 à 36°C dans la moitié nord et de 35 à 40°C au sud, exceptions faites de la Côte d’Azur et de la Corse.

En début de semaine prochaine, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies, avec un très faible risque d’averses lundi. Les jours suivants, le temps sera sec avec de belles éclaircies au programme et un ciel toujours plus dégagé dans les régions du Midi méditerranéen. Côté températures, les valeurs baisseront pour retrouver un niveau plus respirable, souvent proche des 30°C. Il n’y a que dans le Sud-Est où la chaleur restera forte, avec encore plus de 35°C possibles.