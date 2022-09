Jusqu’à 25°C d’écart entre le matin et l’après-midi : pourquoi tant d’amplitude de températures ?

Depuis quelques jours, nous voilà entrés dans l’une des périodes les plus difficiles pour s’habiller ! Si on enfile un pull le matin pour sortir quand il fait frais, on a vite trop chaud l’après-midi. Et si on choisit le tee-shirt pour ne pas transpirer la journée, on risque d’attraper froid dès les premières heures de la journée... La faute à l’amplitude thermique, qui correspond à l’écart entre la température minimale enregistrée au petit matin et la valeur maximale observée au cœur de l’après-midi et qui est particulièrement marquée actuellement. Rien d'anormal cependant, car ces importants écarts de températures observés en France sont une des caractéristiques des intersaisons que sont le printemps et l’automne.