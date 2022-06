Entre la canicule et les orages, 21 départements placés en vigilance orange

L'épisode caniculaire va se "limiter maintenant au Centre-Est du pays", écrit le service chargé de la météorologie et de la climatologie en France. Onze départements sont encore concernés par cet épisode caniculaire, décrit comme "précoce et intense", et qui avait touché l'ensemble du pays en fin de semaine dernière. Il s'agit du Jura, de la Saône-et-Loire, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la Haute-Loire, de la Loire, du Rhône, de l'Ain, de l'Isère et de la Drôme.

"La baisse des températures va par contre se poursuivre par l'ouest. L'épisode caniculaire va donc régresser vers le Centre-Est", où la nuit de dimanche à lundi "est restée bien chaude". Dans cette zone, "les températures de cet après-midi y avoisineront encore les 35 degrés", prévoit Météo-France dans un bulletin publié dès 6h.