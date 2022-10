Orages : 18 départements placés en alerte

Le temps dimanche sera dominé par une perturbation pluvieuse et venteuse sur l'ensemble du pays, selon des prévisions de Météo-France. L'organisme a placé 18 départements en vigilance orange aux orages avec des risques de grêle et de phénomènes localement violents. Les cellules orageuses devraient se développer dans l'après-midi sur une large partie de l'est de la France, en commençant par les régions les plus à l'ouest.

Les départements concernés sont : le Cantal, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône, l'Ain, la Saône-et-Loire, le Jura, le Doubs, la Côte-d'Or, la Haute-Saône, le Territoire de Belfort, le Haut-Rhin, la Haute-Marne, les Vosges, le Bas-Rhin, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle.