20°C la nuit et jusqu’à 32°C l’après-midi : les folles températures prévues jour par jour

Malgré une légère baisse des températures due aux nuages temporairement plus nombreux dans la moitié ouest, la douceur reste très largement de mise ce lundi après-midi avec 20°C ou plus quasiment partout, exception faite du littoral de la Manche. Il fera 25 à Lyon, 26 à Strasbourg, Grenoble et Dijon. Des pointes à 28°C sont même attendues entre les Landes et le piémont pyrénéen.

Mardi, le soleil se montrera plus généreux et s’imposera largement de l’Atlantique aux régions de l’est. Les nuages resteront majoritaires uniquement entre la Normandie et le Grand Est et sur le golfe du Lion. Les températures seront stables au réveil et toujours d’un niveau remarquable. Ainsi, les valeurs attendues au petit matin correspondront souvent à celles habituellement observées l’après-midi en cette saison ! Il fera notamment 16°C à Paris et Nice, 17 à Bordeaux et 19°C à Toulouse. L’après-midi, les maximales seront en hausse avec le seuil de chaleur - fixé à 25°C en météo - qui sera atteint ou dépassé jusqu’à la Loire avec 26°C à Nantes, 27 à Limoges et jusqu’à 30°C à Bayonne, Tarbes et Agen.

La journée de mercredi s’annonce quant à elle comme la plus chaude de cet épisode avec une moyenne de 23°C au nord et de 27°C au sud. Le ressenti sera d’autant plus estival que le soleil s’imposera partout sauf sur le Languedoc. Après une nuit déjà très douce avec pas moins de 22°C à Biarritz, de nombreux records seront battus l’après-midi dans un large quart sud-ouest et jusqu’au centre-est avec 28°C à Clermont-Ferrand et Cognac, 29 en Gironde, 30 à Biarritz, 31 à Pau et Agen et jusqu’à 32°C à Auch.