Nouvelle vague de chaleur : un épisode moins intense, mais dont la fin reste incertaine

Cette situation inquiète d'autant plus Santé publique France (SFP) que la succession de vagues de chaleur pourrait être un facteur aggravant de mortalité. "Entre plusieurs vagues de chaleur, on n'aura pas un temps de repos suffisant pour l'organisme pour revenir à un état normal. Ces répétitions peuvent provoquer un stress thermique énorme et occasionner à la fois des passages aux urgences pour ces coups de chaleur, mais aussi conduire au décès", a prévenu, lors de ce point presse de Météo-France, Robin Lagarrigue, épidémiologiste à SPF. Un bilan de la surmortalité due aux vagues de chaleur devrait d'ailleurs être rendu public à la fin de l'été.