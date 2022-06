Météo : à quand la fin de ces vagues orageuses successives... et un temps estival durable ?

Depuis dimanche, les jours se suivent et se ressemblent avec la formation de cellules orageuses quotidiennes qui apportent parfois d’importantes chutes de grêle, des pluies intenses et de violentes rafales de vent. Ce risque orageux restera ainsi d’actualité jeudi du sud-ouest au quart nord-est du pays ainsi qu’en bord de Manche. Une bonne nouvelle malgré tout : le risque de phénomènes violents sera en nette régression par rapport aux jours précédents. Ailleurs, les conditions seront plus clémentes avec de très belles éclaircies attendues. Les températures, en baisse, seront de saison avec de 20°C en Bretagne à une trentaine de degrés en Méditerranée.