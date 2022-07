Alerte aux orages : qu'est-ce que le "verglas d'été", dangereux pour les automobilistes ?

Après la chaleur, place à la pluie. Alors que 14 départements situés dans l'est de la France sont toujours en vigilance orange canicule, Météo-France en a placé, mercredi, 16 autres en alerte pour des orages. Des territoires situés dans le centre-est et le nord-est de l'Hexagone, soit : l'Ain, le Doubs, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Savoie, la Haute-Savoie, les Vosges et le Territoire de Belfort.

Un retour de la pluie qui pourrait s'avérer dangereux pour les automobilistes. Et les pompiers du Lot ont lancé une alerte sur Twitter pour avertir contre le risque que présente le "verglas d'été".