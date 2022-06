Météo : après le pic de la canicule, à quoi s'attendre dimanche ?

Dans l'après-midi, des orages sont attendus en Nouvelle-Aquitaine, dans le Centre et la Bourgogne. Ils gagneront l'Ile-de-France et le Grand-est en soirée, jusqu'à la nuit suivante. Des épisodes qui pourront être "forts avec risque de grêle et surtout de violentes rafales de vent", prévient Météo France. L'est du pays est épargné par ces dégradations. Le temps y restera "calme, mais très chaud", avec des températures culminant entre 33 et 38°C, annonce le spécialiste météo.