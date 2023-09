Après la fraîcheur automnale de la fin de semaine, l’été revient dès lundi prochain

Entre mardi et jeudi prochains, il fera le plus souvent entre 22 et 27°C au nord de la Loire tandis qu’au sud, les 30°C seront régulièrement approchés. Ils pourront même être localement dépassés entre l’Aquitaine, l’Occitanie et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec des pointes possibles à 31-32°C à l’ombre. Pendant ce temps, les températures du petit matin seront également orientées à la hausse, mais à l’inverse des épisodes de chaleur précédents, les nuits resteront cette fois-ci respirables. Elles seront le plus souvent inférieures à 16 ou 18°C.