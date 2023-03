Après la pluie, la douceur revient : plus de 20°C attendus ces prochains jours

Plus aucun risque de gelée pour cette fin de semaine avec des minimales déjà très douces au réveil. Jeudi matin, les minimales s’échelonneront le plus souvent de 4°C dans le Cantal et le Dauphiné à 12°C sur la Côte d’Azur. La barre des 10°C sera régulièrement atteinte, comme à Paris, Caen, Brest, Nantes, Tours, Bordeaux ou encore Biarritz. En cours de journée, les maximales continueront de progresser pour afficher entre 12 et 17°C au nord, quand la moyenne à cette période de l’année est de 12°C environ, et entre 14 et 21°C au sud pour une normale saisonnière de "seulement" 14°C dans les régions méridionales.

Les plus de 20°C attendus ces prochains jours au pied des Pyrénées correspondent à une température moyenne d’une fin mai, voire même d’un début juin pour le Pays Basque ! Cette tendance à une grande douceur se maintiendra jusqu’au week-end inclus, malgré la légère baisse prévue entre vendredi et samedi dans la moitié nord. Dimanche après-midi, les 10°C seront à nouveau atteints sur l’ensemble du territoire avec 20°C ou plus sur le littoral basque et dans les départements méditerranéens. Malgré cette atmosphère printanière due à une masse d’air très doux, l’ambiance demeurera automnale avec le défilé de perturbations pluvieuses et venteuses qui touchera les trois quarts du pays, exception faite du sud-est.