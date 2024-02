VIDÉO - Météo : quel temps ce jeudi 1er février ? Découvrez les prévisions de Vanessa Matagne

La pluie fait son retour ce jeudi 1er février dans le nord et l'est du pays, selon les prévisions de Météo France. Regardez le bulletin météo en vidéo.

Le temps jeudi sera marqué par un passage faiblement pluvieux au Nord et à l'Est suivi de belles éclaircies, tandis qu'il fera nuageux au Sud.

Le matin, le ciel sera couvert sur une petite moitié nord du pays, avec des pluies faibles sur le quart nord-est, et quelques bruines ou pluies éparses sur le quart nord-ouest. Au sud de la Loire, le ciel sera bas et gris en général avec des brouillards localement.

L'après-midi les pluies se décaleront sur le Limousin, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté, en restant faibles. Un peu de neige tombera sur les Alpes du Nord à partir de 1.600 m. Le soir, les précipitations se décaleront du Massif central au Sud-Ouest puis seront plus rares au fil de la nuit. A l'arrière, une nette amélioration gagnera les Hauts-de-France dès la mi-journée. Ce ciel dégagé progressera lentement l'après-midi sur la Normandie, l'Ile-de-France et le Grand Est, ailleurs le ciel restera chargé et des grisailles réapparaîtront en soirée et la nuit suivante.

Des Pyrénées à la Méditerranée et aux Alpes du Sud, le ciel sera plus ou moins voilé mais lumineux, avec un mistral modéré en vallée du Rhône, jusqu'à 80 km/h en rafales près du littoral.

Les températures resteront douces. Les minimales iront de 3 à 8 degrés en général d'est en ouest, jusqu'à 10 sur le littoral breton ou catalan. Les maximales varieront entre 9 et 13 degrés sur une grande moitié nord du pays, entre 13 et 17 de l'Aquitaine au pourtour méditerranéen et en Corse avec des pointes à 19 ou 20 degrés sur les Pyrénées-Orientales et le Gard.